"É um sinal de alerta para a gente", afirma Ceni após o jogo | A TARDE

O Esporte Clube Bahia venceu o CRB pelo placar de 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 28, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e garantiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, mas mesmo com o resultado positivo, o desempenho da equipe preocupou o treinador, que falou um pouco sobre o assunto durante entrevista coletiva realizada após o término do jogo.

"O time fisicamente foi abaixo. Nós não nos encontramos e não fizemos um grande jogo. É um sinal de alerta para a gente, nós não criamos tanto hoje", destacou Rogério Ceni.

Ainda falando sobre a performance do time na partida, o treinador frisou que mesmo não tendo sido uma grande apresentação, foi importante garantir a liderança do Grupo B: "É um triunfo ligeiramente preocupante, pela sequência, pelo cansaço, [...] mas lógico, foi muito importante sair daqui na liderança e com os três pontos".

Questionado a respeito do cansaço que a equipe apresentou no duelo contra o CRB, Ceni afirmou que a sequência de jogos têm afetado até as sessões de treinamento: "Nós não temos conseguido treinar muito por conta da sequencia de jogos. Não se tem ao menos uma semana de intervalo e isso tem sido preocupante para gente. [...] A gente tem que respeitar a parte física para evitar lesões".

Ao final da coletiva, Rogério foi perguntado se Kanu e Victor Cuesta seria sua dupla de zaga titular e o comandante frisou que não definiu os titulares da equipe: "Todos tem capacidade de jogar. Para ser honesto, não tenho um time titular ainda, e nem quero, para que todos possam jogar".