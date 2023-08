Elenco do Bahia realiza trabalho tático mirando o Atlético-MG

O elenco do Bahia de continuidade as atividades de preparação para o compromisso diante do Alético-MG, marcado para o próximo domingo, 13, ás 11h, no Mineirão, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O segundo dia da preparação começou com uma exibição de vídeo do adversário, na manhã desta quinta-feira, 10, no auditório da Cidade Tricolor. Em seguida, os atletas iniciaram o aquecimento em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, com exercícios de ativação.

Na sequência, o técnico Renato Paiva ministrou um treino dedicado para ajustes na linha defensiva. Ao final dos trabalhos, o comandante promoveu um trabalho de ordem tática, com dois times separados de 10 x 10.

Em fase final de recuperação, o atacante Biel deu segmento aos trabalhos físico e técnico, auxiliado pelo fisioterapeuta Thiago Teixeira. Já o goleiro Danilo Fernandes realizou uma atividade específica da posição. O grupo volta a labuta na manhã desta sexta-feira, 11.

Após vencer a última partida, o Esquadrão saiu da zona de rebaixamento. O time azul, vermelho e branco ocupa a 16ª posição, com 18 pontos ganhos.