Em busca dos onze ideais, Paiva ainda não repetiu time no Brasileirão

Uma verdadeira caixinha de surpresas. É assim que pode ser definido o time do Bahia no momento em que a escalação é divulgada a cada partida para a torcida. Conhecido por rodar bastante a equipe e buscar descansar jogadores, o comandante português já defendeu algumas vezes as alterações realizadas no time.

Na visão do treinador, ele e sua comissão técnica têm informações sobre o estado físico e técnico dos atletas que os torcedores e a imprensa não tem. Para além das modificações por precaução, o que tem se tornado marca registrada de Paiva são as mudanças seguidas nos onze titulares em relação às partidas anteriores.

A situação atual do elenco Tricolor corrobora com o rendimento em campo. Apenas nos sete jogos do Brasileirão de 2023, já foram utilizados 25 diferentes atletas do plantel. As incertezas quanto às apostas para desenvolver o jogo da equipe são evidenciadas nos incômodos resultados dentro das quatro linhas.

O aproveitamento no Campeonato Brasileiro até aqui está longe dos anseios da sua fanática torcida. Ocupando a décima terceira colocação, o Esquadrão de Aço registra míseros 33% de pontos conquistados dentre os possíveis. São apenas dois triunfos, um empate e quatro derrotas.

Ainda durante o estadual, Renato já havia deixado claro suas pretensões com o elenco. Fruto de uma filosofia diferente da habitual aqui no Brasil, o técnico aposta na rotatividade dos jogadores. Após a derrota para o Sampaio Corrêa, na estreia da Copa do Nordeste, o alerta foi feito.

”Eu avisei que não iam jogar todos os jogos os mesmos jogadores. Só se eu fosse irresponsável. Mas atribuir essa derrota a rotatividade, não me parece claro. Não jogamos ao nível dos últimos jogos. Isso parece claro”, afirmou o comandante depois do revés por 1 a 0. Se naquela altura as alterações na equipe estavam longe de serem vilões para o treinador, é difícil imaginar que hoje o cenário seja diferente para o Mister.

Muitas mudanças

Na atual campanha na Série A, a equipe Tricolor já chegou a sofrer quatro alterações por opção de Paiva em relação de um confronto para o outro. O jogo seguinte do triunfo sob o Coritiba por 3 a 1, contou com quatro modificações no time titular para encarar o Santos, na Vila Belmiro, além de outras duas forçadas por lesão e suspensão. A partida terminou com derrota do Bahia por 3 a 0, em um dia de péssimo rendimento geral.

A rodada seguinte não foi diferente. Mais cinco alterações na equipe inicial para encarar o Flamengo, na Arena Fonte Nova. Três destas foram por opção do português. O resultado final foi uma derrota por 3 a 2, em partida convulsa. O Bahia chegou a ter dois jogadores de defesa , Kanu e Rezende, expulsos.

Para o duelo contra o Goiás, pela sétima rodada, os defensores não puderam entrar em campo devido às suspensões ocasionadas pelos cartões vermelhos. O comandante, então, modificou os dois nomes de maneira forçada. Além disso, colocou Everaldo, recuperado de lesão, de volta à equipe no lugar de Arthur Sales. Mas Paiva seguiu mudando jogadores por opção técnica. Desta vez, Matheus Bahia, que havia sido titular contra o Mengão, deu lugar a Ryan, lateral esquerdo da base.

A justificativa da planificação da equipe veio na entrevista coletiva pós-jogo. “Tentei ter um time mais ofensivo porque era um jogo que estava muito mais preocupado em atacar o time adversário. No intervalo senti que a equipe não estava bem e decidi mudar para o 4-3-3. Não conseguimos ser o time que quero”, disse o treinador, que ainda salientou o descontentamento com o desempenho. “Satisfeito não estou. Não vou satisfeito para casa nem com a exibição, nem com o resultado”, concluiu. Dado o histórico do técnico, pode ser um sinal de que mais modificações estão a caminho para o duelo com o Internacional, no domingo.