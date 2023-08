Em Pituaçu, Bahia perde para o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-17

Na quarta-feira, 26, o time Sub-17 do Bahia sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro em Pituaçu, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Os dois primeiros gols da partida foram assinalados na primeira etapa. O Bahia saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar o jogo com o gol de Wendel Passos.

Na segunda metade do jogo, a equipe tricolor teve oportunidades promissoras, com bolas atingindo a trave, porém não conseguiu a virada. No entanto, nos minutos adicionais, após a marcação de um pênalti, o Cruzeiro retomou a vantagem no placar.

O Bahia tem o desafio de enfrentar o Santos na próxima rodada, em confronto agendado para quarta-feira, 2, às 15h, no CT Rei Pelé.