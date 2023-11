Embalado após triunfos seguidos, Bahia encara o Fortaleza na Fonte | A TARDE

O ‘Cenismo’ tem como um dos seus principais méritos no Bahia ter conseguido fazer o setor de ataque da equipe funcionar muito bem. Isso por causa de jogadores como Cauly, Everaldo e Biel, que, após cinco meses, finalmente voltaram a jogar juntos como titulares. Contra o Fortaleza, em casa, o Tricolor conta com o seu trio de frente ideal para subir ainda mais na tabela – atualmente, o time está na 14ª posição, só um ponto acima do Z-4.

O Tricolor de Rogério Ceni, embora permaneça a tomar muitos gols, compensa estufando as redes adversárias – como foi no jogo atípico contra o Goiás, que terminou 6 a 4, e na estreia do treinador pelo Bahia, o triunfo por 4 a 2 contra o Coritiba. Essa característica goleadora do Esquadrão certamente vai ser buscada hoje, às 18h30, na Fonte Nova.

Trio eficaz

Se o ataque do Tricolor está de bem com a torcida, muito disso está na conta de Biel. O jogador era titular do time comandado por Renato Paiva no início desta temporada, mas sofreu lesão, um estiramento no músculo posterior da coxa direita, na partida contra o Santos, pela Copa do Brasil.

Depois de cerca de dois meses e meio afastado, o atacante do Esquadrão voltou a jogar justamente quando Ceni estreou pelo Bahia, e fez até gol no jogo de retorno, a goleada contra o Coxa.

Vivendo fase digna de elogios e completamente recuperado do problema físico, Biel, que é um dos jovens do elenco, com apenas 22 anos, nos últimos cinco jogos marcou três gols, inclusive o do triunfo na última rodada do Brasileirão, contra o Internacional.

Além disso, é válido destacar que nessas partidas ele foi titular em apenas uma – portanto, ele tem precisado de apenas 59 minutos, em média, para marcar um gol. Com o tento anotado contra o Colorado, ele se tornou o vice-artilheiro do Tricolor na temporada, com 11 gols marcados, além de ter contribuído com seis assistências.

Animado com o momento que vive, o jogador se mostrou grato à torcida pelo apoio, em entrevista coletiva concedida ontem no CT tricolor.

“Estou muito feliz por eles [torcedores] terem essa confiança em mim. Espero estar 100% para poder retribuir o que eles fazem por mim e conseguir concluir em gols e assistências. O mais importante é estar ajudando o Bahia”, disse o atacante.

Outro jogador que ultimamente tem contribuído com seus gols é o atacante Everaldo, alvo de duras críticas da torcida tricolor em muitos momentos da temporada. Com o retorno de Cauly, que é o principal garçom do Bahia, o atacante voltou a encontrar o caminho do gol.

Na partida com o resultado mais incomum do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 foi muito feliz em fazer seu primeiro hat-trick (três gols em um só jogo) com a camisa do Bahia – o único do Brasileirão a conseguir alcançar esse feito, nesta temporada. Cauly, naquela ocasião, foi responsável por duas assistências.

Em números gerais, o atacante tem 17 gols em 51 partidas pelo Esquadrão; no entanto, ele foi titular em 36 oportunidades.

Para finalizar, é imprescindível citar o quão importante foi o retorno de Cauly, o melhor jogador do Bahia em 2023, após lesão no joelho. O meio-campista se machucou na partida contra o líder, Botafogo, ainda pela 21ª rodada, no final de agosto.

No período de ausência, que durou cerca de um mês e meio, o time sentiu absurdamente a sua falta. Pela Série A, segundo levantamento feito pelo site Sofascore, mesmo com o período afastado, já são mais de 80 passes decisivos realizados por Cauly, só ficando atrás de Hulk. Além disso, o atleta foi o maior driblador do primeiro turno da competição.

Na temporada, o camisa 8 tem oito gols e notoriamente o time rende mais com ele em campo pela sua capacidade de ditar o ritmo de jogo.

Como nos planos do ‘professor’ Ceni, além de fugir do rebaixamento, está a classificação para a Sul-Americana, é necessário que o trio de ataque esteja longe do departamento médico e pronto para jogo – e assim ele estará neste sábado na partida contra o Leão Cearense, pela 28ª rodada.v