Especulado no Bahia, Cuesta fica perto de permanência no Botafogo

Um dos desejos do Bahia para compor o sistema defensivo, o zagueiro Victor Cuesta não deve desembarcar em Salvador. Emprestado ao Botafogo pelo Internacional, o argentino disse 'sim' ao clube carioca e deve permanecer em definitivo no clube do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 9, pelo Uol Esportes. Para permanecer no Alvinegro, Cuesta aceitou ganhar o mesmo salário que recebe atualmente, mesmo com a proposta com Bahia sendo financeiramente mais vantajosa. O experiente defensor estaria feliz no Glorioso e a família já estaria adaptada.

Para avançar na negociação, o clube carioca precisou igualar a oferta de 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões) dos baianos para o Inter, com quem o jogador tem contrato também até dezembro deste ano.

O Bahia retornou ao 'mercado da bola' em busca de um zagueiro após a confirmação da lesão de Raul Gustavo. Emprestado pelo Corinthians ao Tricolor, o defensor não atua mais na temporada e deve ter seu vínculo rescindido com o Esquadrão, retornando para o Alvinegro paulista.

Com a saída de Raul Gustavo, o time comandado pelo português Renato Paiva ficaria com apenas quatro opções para a posição: Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Marcos Victor.