“Espero mostrar meu melhor futebol”, diz Gilberto sobre boa fase | A TARDE

Um dos destaques do Bahia na goleada diante do Jacobina, o lateral-direito Gilberto concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa da Cidade Tricolor. O defensor falou das expectativas para o compromisso diante do Bahia de Feira, neste sábado, 27.

“Com certeza o torcedor pode esperar a mesma disposição em todos os jogos, foi isso que trabalhamos na pré-temporada, independentemente de adversário e campeonato. Eu não escolho jogos, quem decide é o Rogério e ele vai escolher o melhor para o time”, disse.

Na goleada por 5 a 0 no Jacobina, Gilberto distribuiu duas assistências para gol. O camisa 2 fez uma avaliação individual e projetou suas atuações para a sequência da temporada.

“Acho que fiz um ótimo jogo. Não só em consistência, mas em números, pude ajudar com duas assistências. Agora é usar esse jogo como exemplo e tentar fazer igual ou melhor”, explicou.

Gilberto chegou ao Bahia durante o segundo semestre de 2023. O clube vivia um momento difícil, quando buscava escapar da zona do rebaixamento. Ele comentou sobre a importância dos trabalhos de pré-temporada.

“Jogador quando chega no meio de temporada é sempre mais difícil, ainda mais na situação que o clube se encontrava, brigando na parte debaixo. Para mim, foi difícil no começo, mas agora, com a pré-temporada, treinando juntos desde o começo, espero mostrar meu melhor futebol”, concluiu.

O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será contra o Bahia de Feira, marcado para este sábado, 27, às 16h, na Arena Cajueiro, válido pela 4ª rodada do Baianão 2024.

O Bahia ocupa a 4ª colocação na tabela do Campeonato Baiano, com quatro pontos somados.