Everaldo dá cabeçada em zagueiro do Sport e pode ser punido | A TARDE

Momentos após o apito final do triunfo do Bahia por 2 a 1 contra o Sport pela estreia da Copa do Nordeste, o atacante Everaldo desferiu uma cabeçada no zagueiro Alisson Cassiano, do time pernambucano. A ação foi flagrada por um torcedor nas arquibancadas da Arena Fonte Nova e não teve registro da transmissão ao vivo da TV.

A arbitragem da partida não percebeu o fato e sequer reportou a situação na súmula, que já está publicada no site da CBF. Segundo o site ge.globo, o departamento jurídico do Sport irá agir para que o jogador do Bahia seja punido pela agressão.



Sobre o jogo, o Esquadrão de Aço derrotou o rival pernambucano por 2 a 1, com gols de Thaciano e Rafael Ratão, nos minutos finais de partida. O gol do rubro-negro foi anotado pelo atacante Gustavo Coutinho.

O time principal do Tricolor de Aço está com 100% de aproveitamento na temporada, com três triunfos no Campeonato Baiano e um no Nordestão. O Bahia volta campo pelo regional no próximo sábado, 10, fora de casa, contra o River-PI, às 16h, em Teresina.

Leia Mais: "Faltou um pouco mais de capricho para definir", afirma Ceni