Everaldo lamenta goleada, mas pondera: "Tem que virar a chave"

Nesta sexta-feira, 24, o atacante Everaldo participou da coletiva de imprensa e falou sobre o primeiro contato com o grupo, em treinamento, depois do vexame do último jogo, quando o Bahia foi goleado pelo placar de 6 a 0, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em partida válida pela Copa do Nordeste.

“A gente teve uma reunião hoje entre nós jogadores, entre a comissão técnica. Obviamente nós jogadores não vamos externar o que a gente falou. Mas o torcedor pode confiar no que vem sendo feito. Infelizmente faz parte do processo. Não é desculpa o que eu falo aqui. Ninguém queria entrar no jogo e perder da maneira como perdeu. Mas infelizmente aconteceu. Agora tem que virar a chave, ver onde errou. Acho que todo mundo sentiu, já viu que o comportamento tem que mudar dentro e fora de campo”, disse o atacante.

Everaldo falou que as derrotas que vem acontecendo é por conta do maior entrosamento das equipes adversárias e que, no time do Bahia, ainda falta isso. “Como eu falei, é o começo de um processo. O Fortaleza é um time que já vem jogando há muito tempo com a comissão e os jogadores. Isso favorece muito eles. Estamos buscando isso. Claro que ninguém queria que fosse assim, mas é um começo difícil e faz parte. Para a gente entrosar, precisamos de tempo”.

Por fim, o centroavante falou sobre o protesto da torcida na volta da delegação a Salvador e ressaltou que o elenco está bastante incomodado com o resultado do último jogo.

“Torcedor tem total direito de protestar, desde que seja um protesto pacífico. Mas não pensem que estamos confortáveis com o que aconteceu. Doeu. Está doendo, está sendo difícil. Hoje a gente se reuniu, conversamos bastante sobre o assunto. Todo mundo está indignado. Agora, como falei, tem que virar a chave. Buscar trabalhar, falar pouco e trabalhar. É isso que tem que fazer”, disse o camisa 9 do Esquadrão.

O Esquadrão volta a campo no próximo domingo, 26, contra Itabuna pela última rodada da fase de grupo do Campeonato Baiano 2023. Já classificado o Bahia vai a campo com o time Sub 20.