Exibição dos troféus do Manchester City chega a Salvador; confira | A TARDE

O Tour do Manchester City já tem data definida para a exibição dos troféus conquistados pela equipe inglesa em Salvador. A ação em parceria com o Bahia, chamada de "Treble Trophy Tour", está marcado para a próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, no Museu do Esquadrão, na Arena Fonte Nova.

A exposição será das 8h da manhã às 14h. Por ordem de chegada, os fãs de futebol poderão tirar fotos com as taças e sem a necessidade de cadastro. O Manchester City conquistou a Premier League (Campeonato Inglês), a Copa da Inglaterra e a Champions League, além da Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes em 2023.

Ações serão realizadas em São Paulo. Torcedores Tricolores que residem na capital paulista irão participar de um jogo de futebol cm torcedores do Manchester City, no dia 12 de janeiro, na Beach Arena Real Parque. Já no dia 13, os sócios do Esquadrão poderão curtir uma Fan Fest, que será o pré-jogo de Manchester City x Newcastle, pela Premier League.

A iniciativa teve início nos Estados Unidos, em dezembro, passando por Washington e Nova York, cidade-sede de outro clube do Grupo City, o New York City FC.



Confira os dias dos eventos:

Exposição das taças no Museu do Bahia

Data: 10 de janeiro

Horário: das 8h às 14h

Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, 432, Arena Fonte Nova (Entrada pelo estacionamento VIP)

Acesso: ordem de chegada, sem necessidade de cadastro prévio



Partida na Beach Arena Real Parque

Data: 12 de janeiro

Horário: 19h30 às 21h30

Endereço: Rua Dauro Cavallaro, 121 – Morumbi, SP

Acesso: Vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição



Fan Fast na Beach Arena Real Parque

Data: 13 de janeiro

Horário: 9h

Endereço: Rua Dauro Cavallaro, 121 – Morumbi, SP

Acesso: Vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição