Ferraz celebra o Bahia nas Comunidades: "Projeto que nos empolga" | A TARDE

Na tarde desta segunda-feira, 22, o Bahia lançou oficialmente o programa comunitário ‘Bahia nas Comunidades’. A parceria com a prefeitura de Salvador com o projeto inicial denominado "Bora Bahea Meu Bairro", visa melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes da capital baiana através do esporte. Os bairros de Candeal e Vale das Pedrinhas foram os primeiros escolhidos.

Vitor Ferraz, diretor de relações institucionais da SAF do Bahia, ressaltou a importância da ação em comunidades de Salvador e recordou que o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, já planejava uma iniciativa que ajudasse Salvador de certa forma.

"O Bahia sempre teve uma relação muito íntima com a cidade, não só pelo fato da maioria das pessoas torcendo para o Bahia, mas o Bahia é muito conectado ao seu povo. E o Bahia nas Comunidades, através desse projeto Bora Bahia Meu Bairro, é uma forma de nós devolvermos a comunidade um pouco daquilo que a comunidade proporciona ao Bahia. Então é uma troca, uma interação. Quando pensamos no desenvolvimento desse projeto, a gente já vinha conversando, desde que o Ferran [Soriano] veio aqui as primeiras vezes, quis entender de que maneira a SAF poderia ajudar a cidade de Salvador", comentou Ferraz inicialmente.

"Nada mais adequado do que desenvolver um projeto na área do futebol, que é o que a gente sabe fazer. Hoje o lançamento dos dois primeiros, em duas comunidades muito simbólicas para a cidade de Salvador. A gente espera que seja um projeto muito exitoso, que as crianças aproveitem, que tenham um olhar muito cuidadoso em relação ao projeto. Em relação à frequência escolar, ao cumprimento correto do calendário de vacinação pelas crianças que a gente preza pela saúde, pela educação e o esporte sendo utilizado como mecanismo de inclusão de educação. Então é um projeto que nos empolga e a gente fica feliz de poder dar esse pontapé inicial aqui", complementou.

Perguntado se Bahia nas Comunidades possa sair de Salvador, Vitor Ferraz acredita que o projeto possa ser expandido para cidades do interior do estado.

"É algo que é possível. Vamos um passo por cada vez. Iniciamos com esses dois campos e a previsão é de 11 campos. Porque não pensar em outras cidades pelo interior do estado? A Bahia é o Bahia, o Bahia é o mundo. A gente também pode olhar com muito carinho para outras cidades", finalizou.

Podem participar do Bora Bahêa meu Bairro crianças com menos de 14 anos. Líderes comunitários com experiência em desenvolvimento de ações nos bairros serão contratados pelo Bahia e passarão por treinamento através do City in the Community, ação similar que ocorre em Manchester, na Inglaterra. Os materiais para treino serão doados pelo clube.