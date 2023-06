“Fiquei muito feliz", disse Marcos Felipe com a festa da torcida

A euforia pela classificação do Bahia para as quartas de final da Copa do Brasil é passageira. Apenas três dias após garantir uma vaga suada diante do Santos, o Esquadrão terá que encarar novamente a dura realidade do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão.

Com uma sequência de seis jogos sem vencer, incluindo quatro pela disputa do Brasileirão, o Bahia enfrenta sua maior sequência sem triunfos no ano, e com isso já está vendo a zona de rebaixamento próxima. A equipe tricolor está empatada em pontos com o Goiás, que ocupa a posição que abre o Z-4, mas leva vantagem no saldo de gols. Nesse sentido, pontuar contra o Fortaleza no confronto deste sábado é de suma importância para o Bahia. A equipe precisa reencontrar o caminho da vitória e garantir pontos valiosos para se distanciar dessa perigosa região da tabela de classificação.

O herói da classificação na Copa do Brasil, o goleiro Marcos Felipe participou da coletiva de imprensa e falou que a equipe está bastante incomodada com a sequência negativa.

“Sim (a sequência incomoda o grupo), porque nós queremos estar sempre conquistando pontos no Brasileiro, avançando de fase na Copa do Brasil. Sempre queremos alcançar grandes objetivos. Sabemos que tem adversários do outro lado que são qualificados, se preparam também. Mas estamos nos fortalecendo, buscando o que precisamos melhorar, para que os resultados positivos voltem a acontecer - disse o goleiro Marcos Felipe, um dos heróis da classificação tricolor para as quartas da Copa do Brasil”, disse o goleiro Tricolor.

Para o Bahia, um triunfo sobre o Fortaleza neste sábado não apenas marcaria o retorno às vitórias na temporada, mas também encerraria uma sequência desfavorável diante de um rival regional. O Leão do Pici venceu os três últimos confrontos contra o Esquadrão e não perde em casa para a equipe baiana há quatro partidas. Portanto, um triunfo representaria não só um impulso importante para o Bahia, mas também a quebra dessa série negativa e uma afirmação diante do adversário regional.

“É respeitar. Mas nós sabemos que jogar lá é muito difícil. Nossa equipe está bem preparada. Sabemos da dificuldade do jogo. Tivemos um confronto com eles na nossa casa, aqui. Não foi o resultado que nós esperávamos. Mas lá, nós vamos buscar os três pontos, porque precisamos também subir na tabela” falou Marcos Felipe.

Ao ser perguntado quando viu a torcida gritando seu nome na hora das penalidades, Marcos disse que foi um momento especial para ele.

“Fiquei muito feliz. Muito mais alegre com o que nós conseguimos, que foi a classificação”, completou o paredão do Esquadrão.

O jogo entre Bahia e Fortaleza está marcado para às 16h deste sábado na Arena Castelão. O Tricolor baiano briga para se afastar do Z-4, hoje ocupa a 16ª posição na tabela de classificação, com sete pontos, e o Leão do Pici, está em 9º lugar no Brasileirão.