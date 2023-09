“Foi uma primeira parte de grande qualidade nossa”, avaliou Paiva

Em um jogo bastante disputado, Bahia e Vasco empataram na Arena Fonte Nova diante de mais de 45 mil pessoas. O Esquadrão saiu vaiado de campo. Ademir abriu o placar no final do primeiro tempo, mas Vegetti deixou tudo igual em Salvador.

No decorrer da coletiva pós-jogo, o treinador Renato Paiva analisou que a equipe teve um desempenho promissor na primeira metade da partida, mas experimentou uma queda de rendimento devido às alterações feitas pelo Vasco no segundo tempo.

“Acho que foi uma primeira parte de grande qualidade nossa, onde não conseguimos materializar em finalização, essa que é a verdade. Trabalhamos a bola até, depois o cruzamento não entra onde tem que entrar. Fizemos o gol em uma boa jogada. Em muitos momentos o Vasco defendeu em 20 metros por causa da nossa forma de jogar. O Vasco, hoje, foi defensivo demais para o que eu estava esperando, mas também por causa do nosso volume de jogo. Na segunda parte, ganhando, há uma reação normal do Vasco. Nós realmente baixamos um pouco, perdemos bolas. O Vasco fez alterações e não conseguimos perceber”, analisou Paiva.

O técnico do Bahia também esclareceu sua decisão de incluir Everaldo no time titular novamente. A escalação pegou todos de surpresa quando viu o camisa 9 entre os onze iniciais.

“Em relação ao Everaldo, é o nosso centroavante com mais gols marcados. Tem a concorrência com o Mingotti. Eu uso eles de acordo com os adversários. O torcedor tem o direito de se manifestar. Hoje fez mais uma vez seu papel, nos apoiou. O torcedor vem aqui e se manifesta de acordo com o que vê. Eu tomo decisões de acordo com o que vejo nos treinos. Everaldo fez gol contra o América. Eu não vou nunca contra o torcedor porque são prismas diferentes. Eles assistem o jogo, eu vejo a semana de trabalho”, completou o português.

Renato Paiva também comentou sobre a estreia de Luciano Juba, que entrou no segundo tempo da partida desta noite, e analisou o primeiro jogo sem o meia Cauly, que está machucado e foi substituído por Léo Cittadini.

“Ponto número um: o Cauly é um jogador muito influente na nossa fase ofensiva. Vertical, joga entre linhas como muito poucos. Não há na equipe ninguém com as características dele. Não há. Mas isso não é um crime para a equipe. Não há no Inter Miami ninguém com as características do Messi. Quem poderíamos usar era o Léo Cittadini. Um jogador de muita experiência, que fez uma boa partida. Agora que não temos Cauly, temos que nos preparar para jogar de outra forma. Não vou, nunca fiz, nem farei, não vou chorar por nenhum jogador. Seria uma falta de respeita com o Cittadini. São jogadores diferentes. Cauly tem influência muito grande nos nosso resultados, e agora tenho que encontrar soluções. Não vou chorar por problemas. Um treinador é um solucionador de problemas. Biel caiu e nunca me queixei de Biel. Todos fazem falta. Acho que Cittadini fez um excelente jogo. Não há um substituto para o Cauly. Há um jogador que joga ali, com outras características”, disse Renato Paiva.