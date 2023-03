Gabriel Xavier comemora estreia em 2023 e projeta Ba-Vi de domingo

O zagueiro Gabriel Xavier atuou pelo Bahia pela primeira vez em 2023 na noite desta quarta-feira, 1, quando o clube goleou o Jacuipense pelo placar de 4 a 1, no estádio de Pituaçu, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil.

Após o duelo, o zagueiro comemorou o desempenho da equipe e a estreia na temporada.

"O ano começou bem movimentado para mim, com a renovação e logo depois a lesão, e eu estava muito ansioso por essa estreia. Sabíamos que não estávamos fazendo bons jogos e tomando alguns gols a mais, mas sabemos da força que o nosso grupo tem para dar reviravoltas e nada melhor que um jogo da Copa do Brasil e com um adversário qualificado para nós darmos um passo a frente", disse Gabriel Xavier.

O próximo compromisso do Bahia está marcado para este domingo, 5, diante do Vitória. O clássico Ba-Vi será realizado às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Gabriel Xavier projetou a disputa.

"Agora viramos a chave, com foco total na Copa do Nordeste e não é um jogo qualquer, sabemos como tudo fica diferente quando se trata de BaVi. Vamos trabalhar firme o restante da semana para alinhar as peças e sair com os três pontos no domingo. Tenho certeza que a torcida fará uma festa incrível, e isso faz a diferença, eles são fundamentais, nos passam muita confiança e sabemos que não será diferente no clássico", destacou o defensor.