Goleira Yanne é apresentada e elogia projeto do Bahia | A TARDE

O Bahia apresentou na manhã desta quarta-feira, 28, a goleira Yanne. A nova arqueira assinou vínculo com o Esquadrão de Aço por duas temporadas. Ela se destacou no time sub-20 da Ferroviária-SP, onde estava desde 2020. Por lá, foi campeã da Libertadores e do Campeonato Pauista.

“Tive muitas oportunidades de amadurecer, de crescer e de aprender. E eu tenho para mim que todas as minhas aprendizagens eu quero repassar para as meninas, tanto dentro quanto fora de campo. Então eu acho que essa carga que eu tenho, essa bagagem que eu tenho de outras competições, podem sim ajudar, assim como o que elas têm podem me ajudar, e a gente como grupo, a gente vai evoluindo juntas”, pontuou.

Yanne revelou como foi a negociação com o Bahia. Ela elogiou tanto o projeto quanto a estrutura oferecida pelo clube as Mulheres de Aço e se diz satisfeita com o acerto.

“Quando eu conversei com a coordenação daqui, com a Carol, ela me explicou tudo o que teria disponível, quais são os projetos e as metas da equipe, e eu percebi que isso entrou em harmonia com as minhas metas pessoais. Então, toda essa estrutura que o Bahia está oferecendo para a gente, desde alimentação, campo, departamento médico, fisioterapia, suplementação, tudo, a gente tem acesso a tudo que a equipe masculina tem, então isso é algo que pesou bastante, e que com certeza fez com que eu viesse para cá, e eu acho que foi uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado”, explicou.

O time feminino do Bahia terá como principal desafio no primeiro semestre a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro. A equipe segue a preparação no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.