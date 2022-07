Goleiro e treinador lamentam gol sofrido após cobrança de tiro de meta

A derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, deixou o goleiro Danilo Fernandes e o técnico Enderson Moreira na bronca por conta do gol levado minutos após o time mineiro estar com um jogador a menos que o Bahia.

"Num tiro de meta que eles bateram rápido, conseguiram fazer o gol, mesmo com uma inferioridade no número de jogadores. Um pouco de falta de atenção. Foi uma situação que alertamos bastante. Nos deixa chateados", lamentou o técnico Enderson Moreira.

Quem também falou do gol sofrido foi o goleiro Danilo Fernandes. "Um gol originado de um tiro de meta. Temos que ter mais atenção nesses detalhes, mas mérito total do Rafael. Excelente tiro de meta. Estamos acostumados a só culpar quem toma gol, mas tem mérito do adversário. Rafael fechou o gol. Poderíamos estar jogando até agora e ele estaria defendendo", comentou Danilo.

Com a derrota e a vitória do Grêmio, o Bahia caiu uma posição no G-4. Agora o Tricolor baiano ocupa a quarta colocação com 34 pontos conquistados. Na próxima sexta-feira, 29, o Esquadrão entra em campo contra o Náutico, às 19h, na Fonte Nova.