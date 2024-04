'Graças a Deus saímos com esse título', celebra Matheusinho | A TARDE

Um dos melhores jogadores do Campeonato Baiano, o meia Matheusinho celebrou o título do Campeonato Baiano com o Vitória. O Rubro-Negro voltou a comemorar a competição, algo que não acontecia desde 2017.

>> Vitória empata com o Bahia e conquista seu 30º título baiano

Em entrevista para a TVE, Matheusinho, que voltou a ser destaque na tarde deste domingo, 7, valorizou o título e elogiou o elenco do Bahia.

"A importância é que a gente não ganhava há seis anos. Ganhar aqui, na frente da torcida deles, um jogo difícil, o time deles muito bom, jogadores de Série A. Graças a Deus saímos com esse título, só agradecer a Deus", disse.

Em campo, Bahia e Vitória ficaram no empate por 1 a 1. No jogo da ida, o Rubro-Negro venceu pelo placar de 3 a 2 e por isso foi campeão com o resultado na Arena Fonte Nova.