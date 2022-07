“Gratidão a todo clube”, diz Rildo em despedida

Negociado para o futebol português, o atacante Rildo esteve na Fonte Nova para acompanhar o time do Bahia no empate com o CRB 1 a 1, em jogo realizado pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Gratidão a todo clube, estafe e torcida que me acolheu. Vou estar realizando meu sonho que é disputar o campeonato europeu, português. Soube na semana passada, estava alinhando com meu empresário e ficou a critério do Bahia, que tinha a opção", disse.

Rildo fez 15 partidas com a camisa do Bahia e na sua saída lembrou de um momento especial no clube.

"Depois do meu segundo gol contra o Londrina, a torcida gritando o meu nome... É um sentimento de gratidão que vou levar para o resto da minha vida", indicou.

O Bahia terminou o primeiro turno da Segundona no terceiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos conquistados.