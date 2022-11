Ignácio faz balanço da temporada e comenta possível renovação

O elenco do Bahia desembarcou no início da tarde desta segunda-feira, 7, no Aeroporto Internacional de Salvador, com a recepção da torcida. O zagueiro Ignácio concedeu entrevista para o Portal A TARDE e fez um balanço sobre a temporada, que terminou com o acesso tricolor para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Acabamos não começando bem a temporada, sendo eliminados do Baiano e da Copa do Nordeste, mas com a força do nosso grupo, com a união de todos, conseguimos o principal objetivo do clube no ano, que era o acesso. Fruto de muito trabalho e agora é comemorar aí que é Série A", disse o atleta.

A permanência de Ignácio no Bahia ainda está indefinida. O atleta tem contrato até o final deste ano e as negociações para renovação ainda não foram iniciadas.

"Vamos começar a tratar agora. Eu estava focado somente na Série B para buscar esse acesso para o nosso torcedor, que é o maior patrimônio do clube, então agora vamos ter um tempo até dezembro para a gente sentar direitinho e ver o que vai acontecer", contou o atleta.