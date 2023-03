Ingressos para o Ba-Vi começam a ser vendidos para o público geral

O torcedor do Bahia que não é sócio já pode adquirir seu ingresso para o clássico Ba-Vi, programado para domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela Copa do Nordeste. As entradas começam a ser comercializadas na própria Fonte Nova e em outros quatro pontos físicos.

Vale ressaltar que, por conta de uma sugestão do Ministério Público do Estado, o clássico será com presença de torcida única. Como o Bahia é mandante, esse será o segundo jogo entre as equipes que vai acontecer no estádio da Arena Fonte Nova neste ano. No clássico válido pelo Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço venceu por 1 a 0.

Assim como acontece em outras partidas, há gratuidade para crianças de até 11 anos, seguindo a idade limite do plano de sócio-mirim Esquadrãozinho. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, onde a faixa etária é de até 6 anos. Quem tem de 7 a 12 paga R$ 50 com ingressos vendidos só na Arena.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

QUINTA (2)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SEXTA (3)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h



Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SÁBADO (4)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

DOMINGO (5)

Internet – Até 16h

Fonte Nova – 10h às 17h15 (Bilheteria Dique)

Fonte Nova – 13:15h até 17:15h (Bilheteria Norte)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h