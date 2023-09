Interino do Bahia comanda treino com presença de garotos da base

Em continuidade à semana de treinamentos, o Bahia trabalhou na manhã deste sábado, 9, de olho na partida contra o Coritiba. As atividades foram divididas em duas partes, com foco nos aspectos técnicos e táticos.

Antes do início do treino no campo 2, a atividade foi iniciada com vídeo no auditório e aquecimento na academia. Treinador interino, Rogério Ferreira dividiu dois times para o começo dos trabalhos técnicos com bola, intercalado com um trabalho físico com a equipe da preparação física.

O treino tático, que durou cerca de 30 minutos, ocorreu com uma parte do grupo. O restante do elenco fez uma atividade de 6 contra 6 utilizando 1/3 do campo 1. Depois, houve uma troca entre os atletas do tático com os que estavam no campo 1. Esse segundo momento também durou cerca de 30 minutos.

Os jogadores da base Jota, Juninho, Kennedy, Marcello, Roger Gabriel, Roger Ruan e Sidney participaram das atividades com bola.

O lateral André deu continuidade ao tratamento no campo 1. O meia Cauly e e o zagueiro David Duarte ficaram entre academia e fisioterapia.

O Bahia enfrenta o Coritiba na próxima quinta-feira, 14, às 20h, em Curitiba, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileiro Série A.