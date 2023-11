Jogadores do Bahia recebem torcida organizada antes da "decisão"; veja | A TARDE

Jogadores do Bahia receberam na tarde desta sábado, 11, integrantes da Torcida Organizada Bamor. A reunião foi convocado pelos torcedores às vésperas do confronto decisivo do Tricolor diante do Athetico Paranaense, neste domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

O encontro, em tom de cobrança, durou cerca de 30 minutos e contou com as presenças do zagueiro e capitão Kanu, do volante Rezende, do lateral Gilberto, além do goleiro Marcos Filipe, do meia Thaciano e do atacante Rafael Ratão. O comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE) da Polícia Militar, tenente-coronel Elbert Vinhático, também participou da reunião.

Em um dos discursos, um integrante da Bamor revelou para os jogadores que os membros da organizada tiveram que controlar parte da torcida que queria invadir o campo após a derrota por 3 X 0 diante do Cuiabá, na quinta-feira, 9. A partida poderia deixar o Bahia em situação mais confortável na tabela e mais distante das chances de rebaixamento.



Confira trechos do encontro: