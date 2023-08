Jovem promessa do Bahia treina no Manchester City

O início dos treinamentos de Roger Gabriel no Manchester City aconteceu nesta segunda-feira, 17. O jovem meio-campista de 16 anos, que atua pelo Bahia, chegou à Inglaterra no domingo e passará por um período de preparação no renomado clube do Grupo City até o dia 6 de agosto.

A promessa da base Tricolor participará de um torneio em Portugal junto à equipe sub-19 do Manchester City.

Na atual temporada, o meia-atacante foi responsável pelo gol que assegurou ao Bahia o título do Campeonato Baiano sub-20, além de ter marcado na estreia do time no Campeonato Brasileiro Sub-17.

Neste ano, o meia-atacante também teve sua primeira experiência em uma partida profissional. Ele entrou em campo na derrota por 4 a 0 do Bahia para o Itabuna, pelo Campeonato Baiano. Vale ressaltar que o Bahia jogou com uma equipe composta exclusivamente por atletas das categorias de base.