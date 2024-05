Juba comenta sobre decisão contra o Criciúma: "Sair classificado" | A TARDE

Com a paralisação na Série A do Campeonato Brasileiro devido às chuvas no Rio Grande do Sul, o Bahia teve 11 dias de trabalhos com foco no jogo contra o Criciúma, marcado para esta quinta-feira, 23, às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

Em coletiva realizada nesta terça-feira, 21, o lateral-esquerdo Luciano Juba acredita que os dias sem jogar foram benéficos para o elenco Tricolor. Confiante, ele mira a classificação no Sul.

"Não teve nenhum problema, a gente teve que trabalhar do mesmo jeito. Continuamos trabalhando, independentemente de ter jogo do Brasileiro ou não. Foram dias que a gente está trabalhando firme e forte e tenho certeza que a gente vai lá fazer um grande jogo e sair classificado", disse.

O técnico Rogério Ceni realizou trabalhos de ordem técnico-tática com o elenco. Juba enalteceu os dias a mais trabalhados no CT Evaristo de Macedo.

"Acho que todo jogo o Rogério sempre trabalha com a proposta de jogo que ele acha que vai dar certo, então a gente trabalhou aí bem, trabalhou focado no Criciúma, na maneira que ele joga, para que a gente possa desempenhar da melhor maneira possível e sair com mais uma classificação, que é o mais importante", declarou.

Lateral-esquerdo de origem, Luciano Juba atuava como meia esquerda em sua passagem pelo Sport. Versátil, o defensor se coloca dospónível a Rogério Ceni para ajudar o elenco, seja em qual posição for.

"Acho que a gente quer estar sempre à disposição do treinador, como sempre falei aqui até algumas entrevistas atrás, estou sempre à disposição dele, onde ele achar que eu tenho que atuar, vou estar dando o meu máximo, independente se na lateral, se no meio".

O Bahia acertou a contratação de Iago Borduchi, que estava no Augsburg, da Alemanha. Questionado sobre uma briga por posição na lateral-esquerda, Juba afirma que a chegada de um atleta de qualidade só agrega o time azul, vermelho e branco.

"E sobre a chegada do Iago, acho que todo time bom quer ter jogador bom no elenco, então espero que ele possa chegar, possa chegar bem e possa ajudar ainda mais a nossa equipe para que a gente possa estar conquistando bastante triunfos aí, que é o mais importante", finalizou.

Como venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo, o Esquadrão de Aço pode avançar a próxima fase da Copa do Brasil com um simples empate. Caso o adversário vença por um gol de diferença, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti.

