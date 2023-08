Kanu enfrenta ex-clube pela primeira vez com camisa do Bahia

Após o contrato definitivo com o Bahia ser divulgado na última semana, com vínculo até 2027, o zagueiro capitão Kanu, vai enfrentar seu ex-clube pela primeira vez com a camisa do Tricolor. Ele que não atuou no primeiro turno contra a equipe da Estrela Solitária, o Botafogo, por questão contratual, após o Bahia desembolsar R$10 milhões e ampliar seu vínculo até 2027, vai poder entrar em campo no jogo de domingo, 27, contra o time carioca, às 16h, no estádio Milton Santos, no Rio de Janeiro.

“Estou muito feliz com essa renovação, era um objetivo que eu tinha desde que cheguei aqui. Me adaptei muito bem ao clube e fui muito bem recebido pelo staff e pelos torcedores. A energia criada dentro da Fonte Nova é algo muito mágico. Cada vez que eu estou em campo, eu me motivo para que a casa esteja cheia e que a gente possa fazer bons jogos. Continuar esse trabalho muito duro para que mantenha essa crescente, tenha bons resultados e a torcida sempre feliz”, declarou Kanu.

Além de ser o líder da competição com 11 pontos na frente do segundo colocado, o Alvinegro está com 100% de aproveitamento jogando dentro dos seus domínios, mas o zagueiro Kanu está confiante que o time do Bahia pode fazer uma grande partida mesmo com todo retrospecto a favor do time carioca.

“Sentimento muito bom, é um jogo muito importante para a gente. O segundo jogo do segundo turno, contra o líder, que está bastante motivado e que vai ter a casa lotada. A gente espera, com muito trabalho e com muito empenho, conseguir o que ninguém fez lá”, disse Kanu.

Com uma melhora nítida nos últimos jogos o setor defensivo vem sendo peça importante nessas últimas partidas que o Tricolor jogou na Série A, nas últimas cinco rodadas o Bahia levou apenas dois gols, ganhou duas partidas, empatou duas vezes e perdeu somente uma. Kanu fala que isso faz parte do trabalho.

“A gente vem se doando a cada dia para que diminua a quantidade de gols e diminua a quantidade de chances criadas. Isso em números vem sendo falado. Então, a gente espera manter e, consequentemente, crescer no Campeonato Brasileiro”, falou o defensor.

Homem de confiança do treinador português Renato Paiva, Kanu já disputou 34 jogos com a camisa do Esquadrão e é o capitão da equipe nesse Brasileirão.

O Bahia ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos somados e precisa vencer o confronto para não depender de um resultado adverso do Santos, para continuar fora da zona de rebaixamento para a 2ª Divisão.