Kanu lamenta empate com o Cruzeiro e cobra recuperação da equipe

Em um jogo eletrizante, Bahia e Cruzeiro empataram por 2 a 2, na Arena Fonte Nova, em confronto válido ela 10ª rodada do Brasileirão. Mais de 30 mil torcedores apoiaram o Esquadrão de Aço. Com o resultado, a equipe segue próxima do Z-4.

Em entrevista na zona mista, o zagueiro Kanu celebrou a boa atuação do atacante Kayky e reconheceu o quanto o time tem levado gols por desatenção. Ele espera que a equipe se recupere na próxima partida diante do Palmeiras, que será mais uma vez diante da torcida.

"Incrível como acontece. A gente bem na partida, fizemos 1 a 0 com Kayky que não vinha jogando e foi muito bem com o trabalho dele. A gente bem no jogo, controla a partida e sofre gols infantis que vem se tornando repetitivo. A gente fala que é o processo mas, a gente precisa o quanto antes entender que por mais que seja tudo "novo", é um momento crucial no campeonato. A gente precisa se cobrar olho no olho, melhorar, conquistar o triunfo contra o Palmeiras e pensar na parte de cima da tabela", disse o capitão Tricolor.

O duelo contra os paulistas está marcado para o próximo dia 21 de junho, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, Bahia segue na 15ª colocação, agora com nove pontos somados.