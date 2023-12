Lateral do Bahia confirma proposta de time México e avalia situação | A TARDE

Desde o mês de julho no Bahia, o lateral-esquerdo Camilo Cándido tem sido utilizado no time principal do Bahia. O uruguaio soma 19 jogos, com um gol e uma assistência no último Brasileirão. Ele despertou interesse do Cruz Azul, do México, que busca a aquisição do atleta junto ao Nacional-URU, clube detentor dos seus direitos.

Cándido concedeu entrevista a Rádio 890, do Uruguai. Ele se mostrou ciente do desejo do time mexicano em contar com seus serviços e deixa seu futuro em aberto. Os empresários do defensor estão cuidando das tratativas. A proposta é de três anos de contrato.

“Sei que há interesse do México com uma oferta específica de três anos e compra definitiva. Ainda não me disseram nada, meus representantes estão trabalhando no assunto”, disse Cándido ao programa 100% Deporte.

O Bahia escapou do rebaixamento somente da última rodada da Série A, após a goleada por 4 a 1 contra o Atlético-MG. Camilo Cándido reconheceu o ano difícil no Esquadrão para fugir da degola.

“No momento estou muito tranquilo, esperando o que há de melhor. Foi um ano tremendo, no Brasil com o Bahia fomos salvos na última data, foi o Santos, o Vasco ou nós”, explicou.

Cándido tem contrato de empréstimo com o Bahia até o mês de junho de 2024. Caso seja negociado, o Tricolor deverá receber uma compensação financeira pela liberação.