Marcinho é internado em Salvador com dores abdominais

O lateral-direito do Bahia Marcinho foi internado em um hospital de Salvador na madrugada desta quinta-feira, 3. O jogador já se queixava de dores abdominais anteriormente, e também já havia procurado médicos para investigar o problema de saúde, que se agravou.

O atleta realizou de exames complementares específicos como endoscopia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde e de possível alta médica.

Marcinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Guarani, na última sexta-feira, 28, e portanto está suspenso do jogo do próximo domingo, 6, contra o CRB, em Maceió, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.