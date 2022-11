Mateus Claus dedica retorno à Série A aos torcedores do Bahia

O desempenho da equipe no início da temporada fez o torcedor do Bahia começar 2022 com o sentimento de incerteza. Apesar das eliminações precoces no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, o Tricolor soube lidar com a pressão e garantiu o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, no último domingo, 6, após bater o CRB fora de casa pelo placar de 2 a 1.

Em entrevista concedida ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 7, o goleiro Mateus Claus rasgou elogios aos torcedores e destacou o merecimento após a conquista do acesso. "A gente sabe que coisas melhores estão por vir e passava por esse acesso, por essa conquista. Agora é comemorar com essa torcida maravilhosa que eles merecem muito", disse o defensor após desembarque no Aeroporto Internacional de Salvador.

Mesmo disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, o Bahia terminou a temporada na sexta colocação no ranking de média de público de 2022, atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Fortaleza. O Tricolor levou 31.013 torcedores por jogo neste ano.

Na última partida do Bahia na Arena Fonte Nova, contra o Guarani, foram contabilizadas 48.866 pessoas no estádio, quebrando o recorde de público da praça esportiva em jogos entre clubes desde a reinauguração, em 2013. A marca anterior também foi registrada na Série B, com 48.851 torcedores no jogo contra o Vila Nova.

Para fechar o ano marcado pela presença da torcida, a delegação do Bahia foi recebida no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta segunda-feira, 7, com festa. Milhares de pessoas foram ao encontro do elenco para comemorar a conquista do acesso. O Tricolor retorna para a Série A ao lado de Cruzeiro, Grêmio e Vasco.