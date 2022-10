Matheus Bahia volta a ser opção após dois meses fora do Tricolor

O Bahia entra em campo na noite desta sexta-feira, 28, às 19h, contra o Guarani, precisando de um triunfo simples para garantir a vaga na Série A de 2023 sem depender de nenhum outro resultado. Para esse confronto, o técnico Eduardo Barroca vai contar com o retorno de Matheus Bahia a lista de relacionados.

O jogador volta a ser relacionado há exato dois meses da sua contusão, que ocorreu no triunfo contra o Vasco, por 2 a 1, na Fonte Nova, no dia 28 de agosto. Apesar de estar entre os atletas disponíveis para o confronto, Bahia não tem a titularidade assegurada e deve começar no banco de reservas nesta noite.

A presença de Matheus Bahia era tratada com muita cautela pelo treinador Eduardo Barroca, o próprio atleta e o departamento médico do clube.

Apesar de Matheus Bahia estar pronto, Luiz Henrique deve começar o jogo como titular. O Tricolor deve entrar em campo com a seguinte escalação: Mateus Clauss; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Lucas Mugni, Ricardo Goulart; Victor Jacaré, Caio Vidal e Matheus Davó.

O Bahia entra em campo com 58 pontos conquistados e um triunfo deixa o time com 61 e com a vaga assegurada na Primeira Divisão de 2023. Em caso de empate vai precisar torcer para empate ou derrota do Sport e depender da combinação do resultado do jogo entre Londrina e Ituano.

Confira os Relacionados:

Goleiros: Mateus Clauss e Dênis Júnior

Laterais: Marcinho, André, Luiz Henrique e Matheus Bahia

Zagueiros: Ignácio, Luiz Otávio, Gabriel Xavier e Didi

Volantes: Patrick de Lucca, Rezende, Miqueias

Meias: Ricardo Goulart, Patrick Verhon, Lucas Mugni

Atacantes: Caio Vidal, Copete, Matheus Davó, Victor Jacaré, Raí, Rodallega e Ytalo.