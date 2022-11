Meias não atingem meta e renovação dependerá de negociação no Tricolor

Titulares no meio de campo na campanha que resultou no retorno do time para a elite do futebol brasileiro, o meia argentino Lucas Mugni e o meia-atacante Ricardo Goulart poderiam ter seu vínculo estendido com o Bahia, porém, por não atingirem metas estabelecidas acabaram não obtendo a renovação automática e se houver interesse, das partes, terão que negociar um novo contrato.

A informação foi dada pelo responsável pelo departamento de futebol do clube, Eduardo Frelaand, durante entrevista concedida ao podcast Segue o Baba. Apesar do gestor não confirmar, o argentino ficou muito próximo de atingir a meta de partidas e automaticamente ter seu contrato estendido com o Esquadrão.

Lucas Mugni chegou ao Tricolor ainda em 2021 e atuou em 21 jogos, participando da campanha que culminou com o rebaixamento da equipe para a Segunda Divisão. Em 2022, o meia entrou em campo em 42 partidas, marcou sete gols e cinco assistências, sendo o responsável pelo gol que garantiu o acesso do clube na partida contra o CRB.

Já Ricardo Goulart desembarcou no CT Evaristo de Macedo para servir como opção no setor de meio de campo, mas acabou sendo mais utilizado como atacante de referência. Em sua passagem pelo time jogou em 16 oportunidades, onde marcou dois gols e deu outras duas assistências para os companheiros balançarem as redes adversárias.

Apesar das especulações, a definição sobre a montagem do plantel para a temporada de 2023 dependerá da votação para aprovar a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que está programada para acontecer no dia 3 de dezembro, na Fonte Nova.

Apesar de ainda não ter confirmação de futuro, o Esquadrão já informou que a apresentação do elenco para a temporada 2023 está programada para ocorrer no dia 12 de dezembro. Do atual elenco, 15 jogadores terminam o seu contrato com o clube ao termino de 2022 e as suas permanências estão atreladas a avaliação dos possíveis novos responsáveis pelo futebol do clube.

Proposta do Grupo City

O City Football Group, ou "Grupo City" apresentou uma proposta para a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia com o aporte financeiro de R$ 1 bilhão.

O valor será divididosem três frentes. Para a compra de jogadores, será disponibilizado R$ 500 milhões do montante. Para pagamento de dívidas do clube, será disposto R$ 300 milhões. Por fim, R$ 200 milhões será designado a investimentos em infraestrutura, categorias de base, além de capital de giro e outras finalidades.

De acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o contrato prevê que todos os ativos ligados ao futebol do clube passarão a ser geridos pelo Grupo City, tendo 90% de autonomia das funções.

A marca "Bahia" não sofrerá alterações, tais como hino, símbolos, brasão, alcunha e cores. Os programas sociais do clube vão ser mantidos, e podem ser ampliados sob a batuta do Grupo City.