Meninas de Aço estreiam no Brasileirão Feminino contra o São Paulo

Elas estão de volta. A brilhante campanha na série A-2 trouxe as Meninas de Aço para a elite do futebol brasileiro novamente. Com parte do elenco de contrato renovado e muitos novos reforços, a equipe se prepara para alçar voos maiores na temporada. Estreantes em 2021, ocuparam o décimo sexto e último lugar. Não venceram nenhuma partida e acabaram rebaixadas. Dessa vez mais experientes e com plantel reformulado, querem buscar um desempenho melhor para ir mais longe com o Esquadrão. Hoje, contra o São Paulo, às 16h, no CT de Cotia-SP, correm atrás do primeiro passo rumo a um novo horizonte.

Assim como no masculino, uma reformulação no clube começou após a venda para o Grupo City. O comandante do Tricolor segue o mesmo. Igor Morena, que ocupa o cargo desde 2019, já enfrentou altos e baixos com o clube e estará na série A-1 pela segunda vez como treinador do Esquadrão. O plantel, no entanto, vem bastante modificado. São 14 contratações para este ano, além da renovação de 16 atletas que participaram da campanha de acesso no último ano. Apenas Palmeiras e Avaí, com 16 novos nomes, contrataram mais para a disputa do Brasileirão do que o Bahia.

Reforços

Entre as novas caras do time, chama a atenção a meio-campista Taba. A atleta era do Red Bull Bragantino e chegou ao Bahia a partir da parceria do clube com o Grupo City. É um dos principais reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano. Sobre a estreia na edição de 2023, Taba vê o time preparado: “Falando em Brasileiro, não existe adversário fácil. Claro que por ser o São Paulo, time de camisa, que tem a representatividade que tem no Brasil, vai ser um jogo duro, não tenha dúvidas. A gente vinha se preparando independentemente do adversário que fosse para a estreia. A gente sabia que iria ser um confronto difícil. Mas a estreia tem um peso, a gente sabe disso”, destaca a jogadora.

Depois de ter a segunda melhor defesa da fase de grupos na série A-2, Igor Morena contará com uma grande novidade para as disputas que vêm pela frente. A zagueira Letícia Fagundes, de 32 anos, é uma das contratadas para encorpar o elenco Tricolor. Experiente, defendeu o São José na elite do Brasileiro nos dois últimos anos e acumula passagens por Palmeiras, Athletico-PR e pelo futebol de Israel.

A disputa na zaga, após o bom rendimento no ano passado, será acirrada. Thayná, remanescente do elenco que subiu, encara a concorrência de forma sadia: “Sobre essa questão de titular ou reserva, acho que aqui não existe muito, Igor coloca muito isso para a gente, quem estiver melhor vai jogar. Mesmo se uma jogar ou outra jogar, acredito que não há vaidade sobre isso”, ressaltou a zagueira.

Os reforços animam e a expectativa criada com o processo de reformulação segue a mesma linha. A respeito das aspirações para essa temporada, Thayná não se esquiva: quer avançar ao mata-mata. “As meninas que chegaram são grandes jogadoras, ficamos muito felizes com as contratações. Nosso objetivo vai ser a classificação e acredito que muitas pessoas também vão acreditar nisso”, destaca a defensora. Isso porque a fase de grupos terá 15 rodadas no formato de pontos corridos, e as oito melhores equipes desta etapa garantem vaga no mata-mata, nas quartas de final, em confrontos de ida e volta.

Para o setor de frente, o Bahia contratou a meia Flávia Pissaia, de 20 anos. E ela se destaca entre as aquisições. A jogadora foi campeã da Série A2 do Brasileirão com o Ceará em 2022, sendo vice-artilheira na campanha, com quatro gols em 12 jogos. Flávia está na relação e viajou com o time para o confronto de logo mais. O time de Igor Morena foi para São Paulo com 11 das 14 atletas contratadas.

Esse ano, o campeonato terá direitos exclusivos da Globo e terá uma pausa por conta da Copa do Mundo Feminina, entre julho e agosto. O torneio vai ser paralisado após as quartas de final e retorna em 26 de agosto para as semifinais.