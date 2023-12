Merecido? Bahia acumula feitos negativos na Série A | A TARDE

A campanha do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro de 2023 caminha a passos largos para o final mais trágico de todos: o rebaixamento. Na competição, a equipe soma 11 triunfos, oito empates e incríveis 18 derrotas, só tendo perdido menos jogos do que os já rebaixados Coritiba e América-MG, e a mesma quantidade do também rebaixado Goiás.

Além disso, o desempenho dentro de casa é muito semelhante aos rebaixamentos de 2014 e 2021, quando o Esquadrão foi rebaixado fazendo 22 e 29 pontos na Arena Fonte Nova, respectivamente. Na temporada atual, o Tricolor conquistou 26 pontos em seus domínios, até o presente momento.

No entanto, existem marcas negativas que não são computadas em números, mas que ajudam a comprovar o fracasso da temporada 2023 do Esporte Clube Bahia, no seu primeiro ano sob o comando do Grupo City. Isso porque o Esquadrão conseguiu as incríveis façanhas de ser o primeiro time a perder para o Cruzeiro no Mineirão no ano, único a

perder para o São Paulo como mandante desde o Brasileirão 2022, e também perdeu para o América-Mg, que não vencia uma partida há 15 rodadas.

Com tantos vexames, o Bahia se encontra em uma decisão muito difícil para escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Visando alcançar este feito histórico, o Bahia encara alguns cenários:

- Se perder, está na Série B.

- Se empatar, o Vasco precisa perder.

- Se vencer, Vasco e Santos não podem vencer.

O próximo compromisso do Esquadrão acontece já nesta quarta-feira, 6, às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.