Mulheres de Aço se preparam com foco no Santos, pela Série A1

OA equipe feminina do Bahia segue em preparação para o próximo confronto válido pela Série A1 do Campeonato Brasileiro. As Mulheres de Aço entrarão em campo na segunda-feira, 5, às 15h, na Arena Barueri, para enfrentar o Santos.

Nesta quinta-feira, 1, o técnico Igor Morena comandou um treinamento tático e técnico na Cidade Tricolor, com ênfase em jogadas de bola parada e finalizações.

Para o duelo diante das Sereias da Vila, o elenco contará com o retorno da zagueira Thayna e de Taba, que atua como meia. Ambas cumpriram suspensão automática na última partida contra o Avaí.

Por outro lado, o time terá a ausência da zagueira Tchula, que está suspensa devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Atualmente, as Mulheres de Aço ocupam a 12ª colocação na tabela, somando 13 pontos. Já o Santos encontra-se na 5ª posição, com 26 pontos conquistados