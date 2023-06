"Não queria passar por isso", diz Thaciano sobre momento ruim do Bahia

O Bahia não vence uma partida há mais de um mês e enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, 10, para tentar mudar esse cenário. Na manhã desta sexta-feira, véspera da partida, o meia Thaciano concedeu entrevista coletiva e garantiu que o elenco está trabalhando forte para superar essa sequência negativa.

"Nosso time está trabalhando e se dedicando ao máximo. Não queríamos estar passando por isso, mas faz parte do futebol. Estamos lutando para essa fase passar. [...] A gente sabe da importância de ter o triunfo. Confiamos uns nos outros e não podemos desperdiçar as oportunidades. É seguir trabalhando", disse o atleta.

Em meio a desfalques, o elenco tricolor precisa mostrar força para que as reposições mantenham um alto nível de competitividade na equipe. O técnico Renato Paiva não poderá contar com sete jogadores, seis deles por lesão. Biel, Jacaré, Marcos Victor, Raul Gustavo, Yago e Matheus Bahia seguem em recuperação de lesão, já o volante Acevedo cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo.

"Difícil. As baixas são de jogadores importantes, mas o grupo é forte. Quem entra tem total confiança. E é seguir, não tem que lamentar. A gente fica triste pelas lesões, mas não tem que lamentar. [Biel e Jacaré] São dois jogadores importantes para o grupo, vinham bem. A gente sabe a importância do grupo, os meninos que vão entrar e estão fazendo bom papel. É confiança total no grupo", afirmou Thaciano.

O jogo entre Bahia e Cruzeiro está marcado para as 18h30 deste sábado, 10, na Arena Fonte Nova, e vale pela 10ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Tricolor é o 15º colocado com oito pontos, a Raposa aparece em 10º, com 13, ambos com dez jogos disputados.