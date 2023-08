"Não sei quantas equipas vão somar aqui no Morumbi", diz Paiva

"Um dia o Bahia há de vim ganhar aqui, não sei se comigo". Essa foi a primeira de mais uma série de frases de efeito do treinador português, Renato Paiva, após o empate do Bahia diante do São Paulo, na manhã deste domingo, na capital paulista.

Apesar do tricolor permanecer no Z-4, Paiva procurou valorizar o resultado diante do "adversário com mais posse de bola do campeonato" e atribuiu a segunda partida seguida sem tomar gols, nãoa mais uma grande atuação individual do goleiro Marcos Felipe, mas ao que considera uma evolução do seu sistema defensivo.

"Dois jogos sem tomar gol, mas é um treinador que não sabe montar esquemas defensivos. Mas é o treinador que o Bahia tem. Fizemos um jogo muito competente, Marcos foi de fato a figura do jogo, está lá pra isso, já perdi pontos para defesas de goleiros adversários", relativizou o treinador.

Paiva destacou o maior volume de jogo da equipe treinada por Dorival Júnior mas refutou as críticas de que o Bahia tenha adotado uma postura defensiva."É verdade que o São Paulo teve mais bola, atacou mais, mas também é verdade que não fomos uma equipe encohida... Soubemos sofrer, defender quando tinha que defender e depois soubemos atacar, mas continuou-nos a faltar o gol", analisou o português.

Renato Paiva admitiu que o time ainda não conseguiu evoluir no aproveitamento das finalizações e fez questão de frisar que não valoriza empate, mas chamou a atenção para o ponto conquistado no mando de campo adversário.

"Temos que somar, não sei quantas equipas vão somar aqui no Morumbi. Precisamos saber quem está do outro lado", disse o treinador, valorizando o futebol apresentado pelo rival. O técnico do Bahia justificou a entrada de Rafael Ratão e Victor Jacaré apenas no segundo tempo, devido à falta de ritmo de jogo.

Questionado sobre a saída de bola apoiada, que mais uma vez permitiu finalizações do adversário em função dos erros de passes, Paiva lamentou o que avalia como uma postura negativa da imprensa.

"Tenho pena que vocês vejam sempre a parte má e não a parte boa, é evidente que aumenta o risco, mas também tivemos muitas saídas hoje de qualidade", ponderou o treinador, lembrando que "nesse jogo e no jogo contra o Athletico Paranaense, todas as bolas que batemos pra frente as perdemos".