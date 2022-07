No CT do Coxa, Bahia encerra preparação para o duelo contra Athletico

Precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase na Copa do Brasil, já que perdeu o jogo de ida por 2 a 1, o Bahia encerrou a preparação para o duelo contra o Athletico, partida programada para terça-feira, 12, às 20h30, na Arena da Baixada, no Centro de Treinamento do Coritiba.

Para esse jogo, o treinador Enderson Moreira não vai contar com o zagueiro Didi, o volante Emerson Santos e o atacante Rildo, que já atuaram na competição nacional por outras agremiações.

Por outro lado, Enderson vai contar com o retorno do atacante Raí, que estava suspenso no empate contra o Vila Nova-GO, 1 a 1, na última partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No final da atividade, o elenco realizou cobrança de pênaltis para deixar a equipe preparada caso seja necessária a decisão na bola parada. Para isso acontecer, o Bahia precisa vencer por um gol de diferença. Com dois gols de diferença ao seu favor, o Tricolor avança direto para as quartas de final.