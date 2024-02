Novas imagens mostram que Everaldo foi agredido primeiro | A TARDE

Novas imagens da confusão entre Everaldo e Alisson Cassiano revelaram que o atacante do Bahia revidou uma primeira agressão cometida pelo zagueiro do Sport. O caso aconteceu durante o triunfo tricolor no clássico deste domingo (4) entre as equipes.

O novo vídeo mostra Alisson Cassiano acertando Everaldo com uma cotovelada, logo antes de o centroavante revidar com uma cabeçada à la Zinédine Zidane. Depois, a situação é contida por atletas dos dois times.

Marcello Góis

De acordo o portal ge.globo, o departamento jurídico do Sport procurou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e solicitou uma punição contra Everaldo. A arbitragem da partida não notou as agressões, visto que nada sobre isso foi escrito na súmula.



A reportagem do Portal MASSA! procurou o Bahia e obteve a resposta que o clube não irá se posicionar a respeito do caso. Segundo a assessoria tricolor, os fatos da confusão serão tratados internamente.