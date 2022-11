“O objetivo está perto”, diz Lucas Mugni sobre acesso Tricolor

Depois de desperdiçar a oportunidade de subir após dois empates na Fonte Nova, Vila Nova-GO e Guarani, o Bahia encara o CRB, neste domingo, 6, às 18h30, na briga para garantir o acesso para a elite do futebol nacional. Um dos atletas mais regular do meio de campo do Tricolor, Lucas Mugni pede tranquilidade e mantém o foco em conseguir o objetivo de retornar para a Série A.

“Eu quero subir. Botei na cabeça que queria subir. Não botei na cabeça que queria subir fazendo gol, que queria subir na rodada 30, nada disso. Eu queria subir. Então o torcedor não pode desanimar. Falta uma rodada e o objetivo está perto. Não são todos os times que chegaram na última rodada tão perto do objetivo, então isso é muito bom”, avaliou o jogador.

O jogador falou sobre o dia seguinte após os empates contra o time goiano e paulista. “Ficamos o dia do jogo e o dia seguinte, talvez, tristes por não conseguir esse acesso. Mas, na semana do treino, ficamos muito felizes, porque a gente ainda está com possibilidade de subir. A gente ainda estava com a possibilidade nessa última rodada, empatamos e demos um passo para frente. E a gente ainda está com essa possibilidade nessa rodada, e a gente vem muito confiante para isso”.

O atleta ainda falou sobre a responsabilidade em ser um dos mais experientes do elenco e como ajudar os jogadores mais novos do time.

“Experiente não é sinal de velho. Sou novo, comecei a jogar bem cedo, mas tento passar um pouco de calma. Passar para todo mundo que nós precisamos ter na cabeça o objetivo do acesso. Queremos subir. Qualquer pensamento de medo, tensão, tem que esquecer. Não ajuda. Ter claro o foco de subir”.

O Bahia entra em campo contra o time alagoano dependendo de uma vitória para não ter a necessidade de aguardar outro resultado ou julgamento do STJD, no caso envolvendo Sport e Vasco.