Paiva exalta torcida e valoriza classificação: “Todos felizes”

O Bahia recebeu o Santos, na noite desta quarta-feira, 31, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate no jogo de ida, as equipes voltaram a dividir os pontos, mas o Tricolor contou com o apoio das arquibancadas, e com as defesas de Marcos Felipe para garantir a classificação nos pênaltis.

Em entrevista coletiva após a decisão, o técnico Renato Paiva agradeceu o apoio dos torcedores presentes na Arena Fonte Nova, mesmo quando Jacaré precisou ser substituído pelo contestado Cicinho.

"Não me surpreendo com o Cicinho, ele só não joga mais porque o Jacaré vive ótimo momento. Eu sei que ele está bem, ele também sabe. Se as pessoas gostam ou não gostam... Não tem dúvidas nenhuma que se a torcida apoiar os jogadores nos 90 minutos que a bola rola, vai ser muito mais fácil. Mas se a torcida vaia, e pode ser algo cultural, fica muito mais difícil. Não é fácil jogar futebol neste nível e ainda ter os seus torcedores contra você", afirmou Paiva.

Sobre o jogo, o comandante valorizou a classificação em cima do Santos, que considerou um adversário "digno".

"O Santos foi um digno vencido na eliminatória. Fizeram um bom trabalho. Depois, com os dois jogos, acho que somos os justos classificados. Hoje não fizemos um grande jogo, foi um jogo travado, talvez pelo receio das equipes de jogar uma decisão. Por fim, valorizar o esforço dos nossos jogadores. Aconteceu de tudo no jogo, substituições forçadas, o gol quase no fim, depois de perder chances de fechar o jogo", disse o treinador.

Apesar da vaga garantida nas quartas de final e R$ 4,3 milhões em premiação, o Bahia voltou a sofrer gol e Paiva foi questionado sobre o sistema defensivo na coletiva.

"Trabalhar, temos que trabalhar. Hoje foi de bola parada porque, em jogo jogado, o Santos não teve oportunidades. Eu queria deixar essa nota porque é importante: nós somos a sexta equipe que menos sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. Tem 14 equipes que sofrem mais finalizações que o Bahia. Portanto, não somos uma equipe que se defende mal. Temos que ajustar os problemas individuais. Houve um problema individual no gol sofrido hoje outra vez. Temos que corrigir isso, não consigo explicar de outra forma", explicou o comandante tricolor.

Agora, o Bahia retoma suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, 3, o Esquadrão viaja até o estado do Ceará para enfrentar o Fortaleza, 9ª rodada do certame. A bola rola a partir das 16h, na Arena Castelão.