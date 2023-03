Paiva sobre derrota para o Itabuna: "Não fizemos um grande jogo"

O técnico do Bahia, Renato Paiva, lamentou o desempenho da equipe diante do Itabuna, neste sábado, 11, em partida válida pela primeira rodada da semifinal do Campeonato Baiano. O Tricolor foi derrotado fora de casa pelo placar de 1 a 0. Em entrevista coletiva, o treinador destacou que a briga pela vaga na final está aberta.

"Não fizemos um grande jogo, criamos oportunidades para ganhar, mas, na bola parada, tomamos o gol. A eliminatória está em aberto e continuamos a trabalhar sem conseguir treinar", disse.

Paiva comentou sobre a falta de tempo para treinar a equipe. O Tricolor vive um momento de maratona na temporada e disputa várias decisões em sequência, brigando pela classificação na Copa do Nordeste e tentando se garantir na final do Campeonato Baiano.

"Se tiver 11 ovos e os colocar em uma panela e não mexer, não faz uma omelete. Temos onze jogadores, um elenco, temos que treinar. Não conseguimos ser consistentes sem treinos. Alguns jogadores ficam cansados. Não sei trabalhar de outra forma que não seja olhar no treino. Elenco tem muita qualidade. O PSG tem muita qualidade e ficou fora da Champions. Nós precisamos treinar", afirmou Paiva.

O treinador explicou as mudanças que fez na equipe para esta partida. Segundo ele, as alterações são necessárias para preservar os atletas. Nesta temporada, jogadores titulares, como Kanu e Rezende, desfalcaram o time em diferentes momentos.

"Mudei a equipe porque não tenho outra opção, ou vou lesionar jogadores. Já aconteceu com o Kanu, Rezende. Viagens longas, com escalas, muito difícil. Não conseguimos sequer treinar para cobrar. Não é desculpa, são questões fisiológicas, biológicas dos jogadores. Temos Copa do Nordeste, Baiano, e dia 12 Copa do Brasil. Não vou jogar com os mesmos onze", detalhou Paiva.

Antes de enfrentar o Itabuna no próximo sábado, 18, na Arena Fonte Nova, o Bahia visita a equipe do Fluminense-PI, em decisão pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Para manter as chances de classificação na última rodada, o Tricolor precisa vencer.

"Próximo jogo é contra o Fluminense-PI, com mais horas de viagem. Próximo jogo contra o Itabuna vamos jogar na nossa casa, nosso público. Itabuna vai jogar em função da vantagem, vamos ter que ter argumentos para fazer dois gols", projetou Paiva.