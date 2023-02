Partida entre Sport e Bahia pode acontecer com portões fechados

A partida entre Sport e Bahia, programa para esta quarta-feira, 22, às 21h30, no estádio da Ilha do Retiro, em partida válida pela Copa do Nordeste pode acontecer com os portões fechados.

O Bahia solicitou junto ao STJD que o time pernambucano realizasse a liberação dos ingressos destinados ao time visitante. A proibição que vem acontecendo no futebol pernambucano.

“O EC Bahia buscou o STJD. para efetivar um direito garantido no Regulamento Geral da CBF: permitir que o torcedor tricolor que esteja em Recife ou more lá, possa ir ao jogo. Caso o Sport não viabilize os 10% que prevê o regulamento da CBF, a partida poderá ocorrer sem público, conforme decidiu o Presidente do STJD,” explicou o advogado do Bahia Milton Jordão.

No documento, assinado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, foi informado que o clube pernambucano tem até seis horas antes do início da partida para liberar a carga de ingressos destinada à torcida visitante.

"Pelo exposto, defiro liminar em favor do Clube Requerente (EC Bahia), para suspender os efeitos de quaisquer determinações eventualmente existentes da Federação Pernambucana de Futebol que afetem o direito à carga de ingresso de Clubes visitantes, determinando a intimação do Sport Club do Recife, para que adote com urgência as providências necessárias para liberar no prazo de até 6h antes do início da partida, a carga de ingressos reivindicada pelo Clube visitante", diz a decisão.