Permanência na Série A vai render ao Bahia R$ 16 milhões, diz site | A TARDE

Com o encerramento do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, 6, as posições finais da competição definiram a premiação dos times. Serão distribuídos entre os clubes quase R$ 500 milhões no total, em relação as cotas de TV aberta e fechada. Livre do rebaixamento, o Bahia teve direito a uma parte dos valores.

Segundo a ESPN, o Bahia, que terminou a competição em 16º lugar, vai faturar R$ 16 milhões. Já o campeão Palmeiras faturou R$ 47,5 milhões, valor R$ 2,5 milhões maior que o primeiro colocado de 2022. A premiação varia dos R$ 47,5 milhões do vencedor aos R$ 33,5 milhões as equipes do G-6, que terminaram classificadas para a Libertadores.

Do 7º ao 11º, os clubes recebem uma premiação superior a R$ 20 milhões, enquanto do 12º ao 16º, a faturam valores entre R$ 16 milhões a R$ 19 milhões. Já os componentes do Z-4 ficam de fora da bolada, já que as quatro equipes rebaixadas a Série B do Campeonato Brasileiro não tem direito a premiação.

Confira a premiação das equipes:

1º - Palmeiras: R$ 47.5 milhões

2º - Grêmio: R$ 45,1 milhões

3º - Atlético-MG: R$ 42,7 milhões

4º - Flamengo: R$ 40,3 milhões

5º - Botafogo: R$ 38 milhões

6º - Red Bull Bragantino: R$ 35,5 milhões

7º - Fluminense: R$ 33,2 milhões

8º - Athletico-PR: R$ 30,8 milhões

9º - Internacional: R$ 28,5 milhões

10º - Fortaleza: R$ 26,1 milhões

11º - São Paulo: R$ 20,4 milhões

12º - Cuiabá: R$ 19 milhões

13º - Corinthians: R$ 17,6 milhões

14º - Cruzeiro: R$ 17,1 milhões

15º - Vasco: R$ 16,5 milhões

16º - Bahia: R$ 16 milhões