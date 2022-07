Pesquisa aponta o Bahia com maior torcida do Nordeste

Uma pesquisa feita pelo O GLOBO/Ipec apontou os clubes com maior quantidade de torcedores em todo território nacional. No âmbito nacional, o Flamengo lidera com quase 22 milhões de torcedores. Na Bahia e na Região Nordeste, a liderança ficou com o Bahia, que aparece como 11º colocado no cenário nacional. Já o Vitória, é o quinto colocado no ranking regional e décimo oitavo entre os clubes do país.

O Tricolor de Aço aparece na contagem nacional ocupando a décima primeira colocação com 1,7% de torcedores. Com a margem de erro ficando entre 1,1 e 2,3%. O Vitória, apesar do momento ruim no campo, aparece na décima oitava colocação com 0,7%. Com a margem de erro, o Leão varia de 0,3 a 1,1%.

No Nordeste, o Bahia fica em primeiro lugar com (1,7%), o Fortaleza aparece com o segundo lugar (1,3%), Sport (1,2%), Ceará (0,8%) e o Vitória (0,7%) e o Santa Cruz (0,6%) aparece com último citado.

Completam o top 5, além do líder Flamengo (21,8%), o Corinthians (15,5%), São Paulo (8,2%), Palmeiras (7,4%) e o Vasco (4,2%).



A pesquisa ouviu 2 mil entrevistados presencialmente em 126 municípios de todo o país, entre o dia 1º e 5 de julho e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos.