Pituaçu recebe atletas para ação de doação de sangue no carnaval | A TARDE

A Sudesb em parceria com o Hemoba e federções esportivas baianas, promovem a campanha “Esporte Solidário: Doando Vida no Carnaval”. A ação será realizada na capital e no interior entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro. Atletas baianos darão apoio durante as doações.

Os candidatos de 17 a 60 anos, podem comparecer aos postos de coleta do Hemoba ou à unidade do Hemóvel no estacionamento do Estádio de Pituaçu, em Salvador, que ficará na entrada Oeste 3 do estádio, situada em frente ao acesso superior da Estação de Metrô. O horário de atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Além do ônibus móvel, com capacidade de atendimento simultâneo de até quatro pessoas, a estrutura instalada terá ações conjuntas entre os órgãos, permitindo conforto, segurança e informação aos candidatos.

O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, celebra a relevância da atividade.

“É mais uma ação que mostra a força do esporte baiano, reunindo gestores, atletas e demais agentes das federações e dos projetos esportivos, na busca pela promoção do bem-estar social, da inclusão e da solidariedade àqueles que precisam. Sabemos que o Carnaval é um período crítico para o banco de sangue. Por isso, há essa necessidade de se preocupar e deixar o estoque cheio. Estamos muito contentes e esperamos bater a meta nestes dias, principalmente com o “Dia D” aqui em Pituaçu”, afirma Vicente.



As doações também poderão ser realizadas nas demais unidades físicas do Hemoba na capital e em 21 cidades do interior do estado: Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Valença e Vitória da Conquista. Cada localidade possui um horário específico de funcionamento, que pode ser consultado no link www.hemoba.ba.gov.br/pagina/view/21 .

Recomendações – No momento do atendimento nas unidades, os interessados precisam apresentar um documento oficial com foto para identificação e passar por uma triagem clínica e hematológica, por meio de uma entrevista sobre sua saúde, viagens recentes e o uso de medicações; uma avaliação da temperatura, pulso e pressão arterial; e uma coleta pequena de amostra do sangue para teste de anemia.



Para a doação, é recomendado estar descansado, com pelo menos seis horas de sono nas últimas 24 horas; estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação; e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e fumado por pelo menos duas horas. Em relação aos atletas amadores e profissionais, é indicado que não realizem atividade física imediatamente antes da doação e após cerca de 12 horas da coleta, especialmente com o braço utilizado para doação.