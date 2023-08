Por nascimento de filha, Acevedo desfalca o Bahia contra o Botafogo

O volante Nicolás Acevedo será desfalque do Bahia para a partida deste domingo, 27, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O uruguaio chegou a viajar com a delegação para o Rio de Janeiro, mas foi liberado para acompanhar o nascimento da sua filha, em Salvador. Sem Acevedo, 23 jogadores estão relacionados para a partida, marcada para às 16h.

O final de semana de Acevedo foi repleto de emoção. No sábado, junto com o meia Lucas Mugni e o lateral Camilo Cándido, foi alvo de um assalto em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, em que teve o carro levado pelos criminosos. Horas depois, o veículo foi recuperado pela Polícia Militar.

A lista do Bahia também tem como novidade o retorno de Biel, que era destaque da equipe e deve voltar a jogar após se lesionar nas primeiras rodadas do Brasileirão. Outro que volta a ser opção é o lateral esquerdo Ryan, que estava fora de relações anteriores.

Por outro lado, com incômodo no joelho esquerdo, o zagueiro David Duarte será desfalque. Assim como o lateral direito André, que segue em tratamento.

📋 O volante @CachaAcevedo viajou com a delegação, mas foi liberado para acompanhar o nascimento da filha em Salvador. Leia sobre o grupo de relacionados de hoje ➡️ https://t.co/7L4mBs0nuZ #BBMP pic.twitter.com/gnL2j49wsR — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 27, 2023

Confira a lista:

Goleiros: Mateus Claus, Adriel e Marcos Felipe

Laterais: Cicinho, Gilberto, Matheus Bahia, Camilo Cándido e Ryan

Zagueiros: Kanu, Gabriel Xavier, Raul Gustavo e Vitor Hugo

Meias: Rezende, Cauly, Thaciano, Léo Cittadini, Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Biel, Rafael Ratão, Everaldo, Vinicius Mingotti, Jacaré