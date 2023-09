Por suspensão, Rezende desfalca o Bahia contra o Santos

O técnico Rogério Ceni terá um desfalque certo para o importante compromisso frente ao Santos, válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O volante Rezende recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Aos 32 minutos do segundo tempo do jogo contra o Coritiba, o camisa 5 do Esquadrão cometeu uma infração e foi punido com cartão amarelo pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. É provável que o uruguaio Nicolas Acevedo seja o substituto.

O confronto direto contra o Santos está marcado para a próxima segunda-feira, 18, ás 20h, na Arena Fonte Nova. O Bahia ocupa a 15ª colocação na tábua de classificação da Série A, com 25 pontos somados.