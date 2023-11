Próximo adversário do Bahia, Fluminense vai poupar 15 jogadores | A TARDE

Focado na final da Copa Libertadores, o Fluminense vai mandar um time bem modificado para encarar o Bahia na terça-feira, 31. Segundo a ESPN, 15 atletas do próximo adversário do Esquadrão não irão viajar para Salvador.

Ainda de acordo com a reportagem, o técnico Fernando Diniz também não estará na viagem. Ele já cumpriria suspensão por cartões amarelos, então decidiu nem sequer fazer parte da delegação.

O Flu deixará o grupo de jogadores preservados no Rio de Janeiro apenas treinando no CT durante a semana, em preparação para a decisão da Libertadores, que será no sábado (4 de novembro), às 17h, no Estádio do Maracanã, diante do Boca Juniors.

Após perder duas seguidas no Brasileirão, o Bahia vai buscar recuperação contra a equipe alternativa do Fluminense na terça-feira, 31. A partida será realizada às 19h, na Arena Fonte Nova, válida pela 31ª rodada.