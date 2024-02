"Queremos alcançar objetivos maiores", diz Nágila em apresentação | A TARDE

O Bahia apresentou a goleira Nágila, nesta sexta-feira, 2, no CT Evaristo de Macedo. A arqueira retorna ao time feminino do Esquadrão após defender o Fluminense nas duas últimas temporadas. Ela revelou as razões do seu retorno ao Esquadrão.

"Primeiramente voltei por conta da estrutura do clube. E, fora isso, por estar perto de casa também, do aconchego da família", disse inicialmente.

Nágila está treinando com o elenco desde o dia 15 de janeiro. A goleira, que passou pelo Bahia em duas temporadas, falou dos objetivos da equipe em 2024.

"As metas, os objetivos a ser alcançados, com certeza o acesso e, consequentemente, o títulos. Que por mais que o clube, que o time seja um elenco novo, o pensamento também das meninas são os mesmos que o meu. Queremos alcançar objetivos maiores, não só o acesso, mas pensamos também em uma Libertadores, quem sabe, futuramente", pontuou.

Nágila trabalhará pela primeira vez com a treinadora e multicampeã Lindsay Camila. Ela também falou como tem sido os primeiros dias com o treinador de goleiros Felipe Andrade.

"Nunca trabalhei com ela, porém, tenho ouvido falar bastante sobre ela, é uma excelente treinadora, campeã da Libertadores, e as expectativas são de coisas boas, estamos trabalhando bastante para conseguir evoluir o grupo. Em relação ao treinador Filipe, também nunca tinha trabalhado com ele, mas já ouvi falar bastante e está sendo um trabalho muito bom. Muito bom, novo e bastante criativo", explicou.

A primeira competição do Bahia na temporada Será a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Motivada, Nágila elogiou o grupo e espera que o clube retorne a elite.

"Com bastante alegria. Estamos bastante focadas e concentradas também, porque a nossa meta com certeza é subir e botar o Bahia onde ele não deveria ter saído. Mas as expectativas são boas, o elenco é maravilhoso, as meninas têm um potencial incrível e contamos com todos para que a gente possa conseguir o melhor para o Bahia", declarou.

Além de Nágila, o Bahia conta com as opções de Yanne e Lorrana, que estava na equipe em 2023. Ela elogiou as colegas e diz que a disputa será saudável pela posição.

"Não, nunca trabalhamos juntas. Porém são excelentes goleiras. É bom ter meninas novas no elenco que a gente possa, não só também eu quero passar o que eu tenho a minha experiência, o que eu vivi, mas eu aprendo bastante com ela diariamente e eu creio que vamos ser um trio ali que vai somar".