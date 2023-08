Rafael Ratão chega nesta terça-feira para assinar com o Bahia

O atacante Rafael Ratão, novo reforço do Bahia, deve chegar nesta terça-feira, 25, em Salvador, para finalizar os trâmites de sua transferência para o Tricolor de Aço. A informação foi passada ao Portal MASSA! pelo empresário do jogador, Leonardo Cornacini. “Chega amanhã (terça), com fé em Deus”, afirmou.

O atleta, de 27 anos, chegou ao Toulouse em 2021 e acumula 55 partidas, 16 gols e seis assistências, somando entre a primeira e segunda divisão francesa.

Em 2023, Ratão despertou interesse de diversos clubes europeus e também do Brasil. Seu vínculo com o clube francês se encerraria em junho de 2024.

A posição de origem de Rafael Ratão é ponta esquerda, além de também conseguir atuar como centroavante, por sua característica física. No Bahia, o atleta terá a concorrência de Ademir, Biel, Everaldo, Jacaré e Arthur Sales.